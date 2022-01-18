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لافروف لنظيرته الألمانية: نتطلع إلى علاقات بناءة أكثر بين بلدينا

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لافروف لنظيرته الألمانية: نتطلع إلى علاقات بناءة أكثر بين بلدينا
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مستهل محادثاتهما اليوم في موسكو إن روسيا تتطلع إلى علاقات بناءة أكثر مع ألمانيا.

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واعتبر لافروف أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون موجهة إلى حل القضايا الإشكالية المتراكمة.

من جانبها قالت بيربوك إنه لا بديل عن العلاقات الجيدة المستقرة بين موسكو وبرلين.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها ستناقش مع لافروف اليوم موضوعات "تلقي بظلالها" على العلاقات بين برلين وموسكو، دون أن تسميها.

تأتي زيارة بيربوك إلى موسكو على خلفية التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا واستمرار تعثر عملية إصدار السلطات الألمانية ترخيصا لتشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" الممتد من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر: "نوفوسي"

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