استطلاع: حوالي نصف الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون سيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن حوالي نصف الفرنسيين يعتقدون أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

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ووفقا للاستطلاع الذي أجرته BFMTV، ييبقى ماكرون هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، لا يزال ماكرون في المقدمة في جميع استطلاعات الرأي، وهو يظل أيضا، بالنسبة للفرنسيين، صاحب أفضل فرصة للفوز.

وأظهر استطلاع الرأي، أن ما يقرب من واحد من كل اثنين من الفرنسيين (48٪) يعتقدون أنه ستتم إعادة انتخاب رئيس الدولة في أبريل المقبل.

كذلك، توقع 14٪ من المشاركين في الاستطلاع فوز فاليري بيكريس، مرشحة الجمهوريين أو المرشحة مارين لوبان. ورأى 6٪ منهم فقط انتصارا للمنافس القومي إيريك زمور.

ورأى 5٪ أن زعيم أقصى اليسار، المرشح جان لوك ميلينشون سيفوز بالانتخابات الرئاسية، أما جميع المرشحين الآخرين فقد حصلوا على أقل من 3٪.

المصدر: le figaro