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"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تستعد لتحرك عسكري ضدها بعد هجوم أبو ظبي

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AFP
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قالت مصادر دفاعية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تستعد لهجمات محتملة بطائرات مسيرة في أعقاب الهجوم على أبو ظبي.

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وذكرت المصادر، إن إسرائيل عرضت على الإمارات العربية المتحدة المساعدة في التحقيق في الهجوم الذي وقع على منشآت مدنية في أبو ظبي، لإحباط ضربات مماثلة في المستقبل.

وهاجم الحوثيون أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالوا إنها عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى تفجيرات في شاحنات وقود أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإشعال حريق بالقرب من مطار أبو ظبي.

المصدر: ynet

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