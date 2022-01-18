الخارجية الروسية: نائب الوزير استقبل السفير المصري الجديد لدى موسكو

أفادت وزارة الخارجية الروسية باستقبال نائب الوزير، سيرغي فيرشينين، للسفير المصري الجديد لدى موسكو، نزيه النجاري، أمس الاثنين في موسكو، بطلب من الأخير.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعه الرسمي أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث مسائل تعزيز تنسيق الأعمال الروسية والمصرية في إطار الأمم المتحدة وعلى المساحات الدولية الأخرى.

كما ناقش الجانبان بشكل خاص تسوية النزاعات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بالإضافة إلى مسائل التحضيرات للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ في عام 2022.

وأشار الجانبان إلى أهمية مواصلة المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والمصرية حول المسائل ذات الأهمية المتبادلة.

المصدر: mid.ru