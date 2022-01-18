بدء تدريبات في طاجيكستان بمشاركة عسكريين روس

قال المكتب الصحفي للدائرة العسكرية المركزية، إنه بدأت التدريبات بمشاركة ألف عسكري، في ميادين التدريب الجبلية التابعة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان.

وأضاف المكتب في بيانه: "بدأت في ميداني التدريب لايور وسامبولي الجبليين التابعين للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، التدريبات التكتيكية بمشاركة 1000 عسكري من وحدات المشاة الميكانيكية في القاعدة. وخلالها سيقوم العسكريون بتنفيذ مهمات دفاعية وهجومية باستخدام منظومات استطلاعية - هجومية بدعم من المدفعية وطيران الجيش".

كما سيقوم العسكريون بتنفيذ عمليات الرمي الحي من جميع أنواع الأسلحة النارية الفردية وقاذفات القنابل اليدوية وكذلك من أسلحة المركبات القتالية على أهداف تحاكي المركبات المدرعة والدبابات والعناصر البشرية للعدو.

إقرأ المزيد

ويكمن الهدف الرئيسي لهذه التدريبات التكتيكية، اختبار الاستعداد القتالي للوحدات العسكرية المشاركة فيها، والتنسيق خلال أداء مهام التدريب القتالي.

تعتبر القاعدة العسكرية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان، أكبر منشأة عسكرية روسية خارج حدودها. وتتوزع منشآتها في مدينتين - دوشنبيه وبختار.

المصدر: نوفوستي