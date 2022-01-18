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وسائل إعلام: كندا أرسلت عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا

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وسائل إعلام: كندا أرسلت عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا
Sputnik
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قالت قناة "غلوبال نيوز" التلفزيونية الكندية، إنه تم إرسال وحدة صغيرة من عناصر قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الكندي، إلى أوكرانيا.

ونقلت القناة عن مصادر لم تحددها، إنه تم إرسال هذه المجموعة من العسكريين إلى أوكرانيا، على خلفية تفاقم الوضع.

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ووفقا للمصادر، اتخذت السلطات الكندية هذه الخطوة "كجزء من الجهود" التي يبذلها حلفاء الناتو "لردع العدوان الروسي وتحديد سبل دعم الحكومة الأوكرانية".

ونوهت القناة، بأنه تم تكليف مجموعة القوات الخاصة المذكورة بمهمة أخرى، هي إجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا.

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي بي سي"، أن كندا أرسلت 200 عسكري إلى أوكرانيا، للمساعدة في تدريب العسكريين هناك.

المصدر: نوفوستي

 

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