برلماني تركي: البيوت في البلاد تغلي بسبب الأسعار بينما أردوغان في مزاج جيد!..

انتقد نائب رئيس كتلة "حزب الشعب الجمهوري" في البرلمان التركي إنجين أوزكوتش زيادة فواتير الكهرباء والغاز في تركيا، مشيرا إلى أن قيمتها على المنازل قد تصل أحيانا لألف ليرة.

وقال أوزكوتش عبر "تويتر"، إن أصغر عائلة تركية تتلقى فاتورة كهرباء تتراوح بين 300 و500 ليرة تركية، وهناك منازل بفاتورة ألف ليرة تركية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة.

وأضاف أن هناك "حرائق في المنازل التركية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي ينعم فيه القصر الرئاسي بمزاج عال".

وأكد أوزكوتش أن الوضع في تركيا لا يمكن أن يستمر هكذا، والخيار الوحيد هو الانتخابات.

كما انتقد أوزكوتش تخصيص 470 مليون ليرة لصيانة قصور الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه الأموال تخرج من جيوب الناس.

وذكر أوزكوتش أن عدد التجار الذين أفلسوا في عام 2021 لا يقل عن 101 ألف، مضيفا أنه سيتم إنشاء وزارة للتجارة تحت إدارة حزب الشعب الجمهوري لمعالجة مشاكل التجار.

المصدر: "صحيفة "زمان" التركية