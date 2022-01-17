 
مباشر

استطلاع: أكثر من 40% من الفنلنديين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

أخبار العالم

استطلاع: أكثر من 40% من الفنلنديين يعارضون انضمام بلادهم للناتو
Globallookpress Pius Koller
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6xr

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فنلندا أن 42% من سكان البلاد يعارضون انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "هلسينغين سانومات" إلى أن نسبة معارضي الانضمام إلى الناتو انخفضت إلى مستوى غير مسبوق، إذ أنها كانت أكثر من 50% في الاستطلاعات المماثلة في وقت سابق.

وأيد انضمام البلاد إلى الناتو 28% ممن تم استطلاعهم، ما يعتبر أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاعات التي تجريها الصحيفة منذ عام 2002، إذ في عام 2019 كان 20% من الفنلنديين فقط يؤيدون الانضمام للناتو.

إقرأ المزيد
فنلندا: لا نخطط للانضمام للناتو
فنلندا: لا نخطط للانضمام للناتو

وقال نحو 30% من الفنلنديين إنه يصعب عليهم تحديد موقفهم من هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع قد تكون نحو 3.1%.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح في وقت سابق بأن أبواب الناتو "مفتوحة" بالنسبة لفنلندا والسويد، وأن انضمامهما للناتو قد يتم بسرعة في حال طلبا ذلك.

من جهته، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن نهج السياسة الخارجية لبلاده لا يزال ثابتا في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد احتمال تقدم بلاده بهذا الطلب مستقبلا.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا