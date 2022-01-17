استطلاع: أكثر من 40% من الفنلنديين يعارضون انضمام بلادهم للناتو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فنلندا أن 42% من سكان البلاد يعارضون انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "هلسينغين سانومات" إلى أن نسبة معارضي الانضمام إلى الناتو انخفضت إلى مستوى غير مسبوق، إذ أنها كانت أكثر من 50% في الاستطلاعات المماثلة في وقت سابق.

وأيد انضمام البلاد إلى الناتو 28% ممن تم استطلاعهم، ما يعتبر أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاعات التي تجريها الصحيفة منذ عام 2002، إذ في عام 2019 كان 20% من الفنلنديين فقط يؤيدون الانضمام للناتو.

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وقال نحو 30% من الفنلنديين إنه يصعب عليهم تحديد موقفهم من هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخطأ المحتملة في نتائج الاستطلاع قد تكون نحو 3.1%.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح في وقت سابق بأن أبواب الناتو "مفتوحة" بالنسبة لفنلندا والسويد، وأن انضمامهما للناتو قد يتم بسرعة في حال طلبا ذلك.

من جهته، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن نهج السياسة الخارجية لبلاده لا يزال ثابتا في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد احتمال تقدم بلاده بهذا الطلب مستقبلا.

المصدر: تاس