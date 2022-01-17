تركيا.. غرامة 18 ألف ليرة لمركز علّق لافتة منددة بارتفاع الأسعار

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن السلطات فرضت غرامة ضخمة قدرها 18 ألف ليرة على "المركز المجتمعي" في مدينة إسكيشهير بعد تعليقه لافتة ضد ارتفاع الأسعار.

وكتب على اللافتة التي علقها القائمون على المركز: "لا نستطيع كسب العيش، أوقفوا زيادات الأسعار".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة نزعت اللافتة بعد 45 دقيقة من تعليقها، فيما قال مكتب محافظ إسكيشهير إن "اللافتة تعد مادة إجرامية، وتثير الكراهية والاستياء، وتضع مؤسسات الدولة محل الشك".

من جانبه، قال رئيس فرع مركز إسكيشهير المجتمعي جافات أيدمير، تعليقا على الغرامة الباهظة: "على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع، أبلغتنا شرطة إسكيشهير على عجل بغرامة إدارية قدرها 18 ألف ليرة، وهي أعلى من الحد الأقصى الذي يحدده القانون. يطلب منا عدم الاستجابة والصمت في مواجهة الزيادات المرتفعة في الأسعار، حيث تتأثر جميع القطاعات بشدة".

المصدر: "زمان"