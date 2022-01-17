البيت الأبيض يعلن عن لقاء افتراضي بين بايدن ورئيس الوزراء الياباني
AP
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي "افتراضيا" رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الاجتماع يهدف إلى "زيادة تعميق العلاقات بين "حكومات البلدين واقتصاداتنا وشعبنا، ويسلط الضوء على قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان".
بدورها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكي إلى أن "الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء كيشيدا لتعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، ولتوسيع تعاوننا الوثيق في القضايا الحاسمة مثل مكافحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ والشراكة بشأن التقنيات الناشئة".
المصدر: cbs news
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