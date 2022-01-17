زاخاروفا تعلق على طلب ألمانيا زيادة توريد الغاز إليها من هولندا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على طلب زيادة توريدات الغاز الذي توجهت به ألمانيا إلى هولندا.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان في منشور على "تلغرام"، أن شركات الخدمات والسلطات الألمانية طلبت من هولندا توريد 1.1 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بسبب استمرار أزمة أسعار الطاقة في أوروبا.

وأضافت زاخاروفا أن "الهولنديين استغربوا هذا الموقف... حيث كانت برلين تعارض استثمار هولندا لحقول الغاز الجديدة في بحر الشمال".

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وأشارت زاخاروفا إلى أنه "بموازاة ذلك صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من كييف بأن خط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2" الجاهز بشكل كامل لتشغيله، لم يحقق كافة المعايير المطلوبة حسب التشريعات الأوروبية بعد".

وأضافت زاخاروفا بسخرية أن ألمانيا "تعاني لاعتبارات مبدئية"، وأن هذا الوضع "خير دليل على حقيقة "القيم الغربية" و"الوحدة" وتشابكها المعقد، والمنطق أيضا".

المصدر: RT