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ترامب: العرق الأبيض يحرم من علاجات ولقاحات كورونا

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ترامب: العرق الأبيض يحرم من علاجات ولقاحات كورونا
AP
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن اللبراليين يحددون "من يعيش ومن يموت باعتماد بروتوكولات علاج كوفيد-19 استنادا للعرق"، مؤكدا أن "العرق الأبيض يتعرض للتمييز".

وخلال تجمع حاشد في ولاية أريزونا، قال إن "اليسار الآن يقنن العلاجات المنقذة للحياة على أساس العرق، ويميز ضد ويشوه سمعة البيض لتحديد من يعيش ومن يموت"، مضيفا: "إذا كنت من ذوي البشرة البيضاء، فلن تحصل على اللقاح أو إذا كنت من ذوي البشرة البيضاء، فلن تحصل على العلاج".

واعتبر أنه "أمر لا يصدق أن نفكر في هذا.. السود لا يريدون ذلك، والبيض لا يريدون ذلك. لا أحد يريد ذلك".

المصدر: "الإندبندنت"

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