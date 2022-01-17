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موسكو: دعونا الناتو في مقترحاتنا للضمانات الأمنية "لإعمال العقل"

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موسكو: دعونا الناتو في مقترحاتنا للضمانات الأمنية
Sputnik Vitaly Belousov
ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي
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أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو في مقترحاتها للضمانات الأمنية دعت الناتو لـ"إعمال العقل" وإزالة الخطر المحدق بالعالم.

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وقال غروشكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كومرسانت" الروسية: "تمثل مقترحاتها دعوة إلى المنطق السليم وإعمال العقل واتخاذ خطوات مطلوبة وموضوعية من أجل إبعاد الوضع الأمني الراهن عن شفا الهاوية".

وأشار إلى أن المقترحات الروسية تناسب 100% المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتابع غروشكو أن موسكو دعت شركاءها إلى التعامل مع الوضع الأمني تعاملا عقلانيا، مضيفا: "لو قررنا استطلاع الرأي العام في شارع أي مدينة بغرب أوروبا لنطلب من أشخاص يهتمون ولو قليلا بمسائل الحرب والسلام أن يعلقوا على المقترحات الروسية، فأنا واثق بأن هذه المقترحات ستحظى بتأييد جميع المواطنين غير المصابين بسم الديماغوجية الغربية".

وفي 10 يناير أجرت روسيا والولايات المتحدة في جنيف جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وتلاها اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو" في بروكسل في 11 يناير، والمشاورات في فيينا ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتمحورت هذه اللقاءات حول المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة والناتو أواخر العام الماضي على خلفية احتدام الأزمة الأوكرانية.

وطالبت موسكو الدول الغربية بمنحها ضمانات ملزمة قانونا بعدم تمدد الناتو شرقا ومنع انضمام أوكرانيا إليه والتخلي عن نشر قواعد عسكرية للناتو في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: "نوفوستي"

 

 

 

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