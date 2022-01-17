اليونان.. دخول غرامة غير المطعّمين حيز التنفيذ

دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم في اليونان غرامة غير المطعّمين لكل من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويرفضون اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وستواجه هذه الفئة من السكان غرامة مالية تبدأ من 50 يورو في يناير الحالي تليها غرامة شهرية قدرها 100 يورو في ما بعد.

وقال وزير الصحة ثانوس بليفريس إن الغرامات سيتم تحصيلها عبر مكتب الضرائب ورصدها لتمويل المستشفيات الحكومية، مبينا أن "عامل العمر مهم بسبب تأثيره على خدمة الصحة العامة".

وأشارت الهيئات الصحية اليونانية إلى أن عشرة مرضى من أصل عشرة، ممن أحيلوا إلى العناية المركزة بكورونا، "تزيد أعمارهم عن 60 عاما وثمانية من كل عشرة غير محصنين".

وأعلنت اليونان يوم أمس الأحد عن 10783 حالة إصابة جديدة بكورونا و95 حالة وفاة و680 شخصا في وحدات العناية المركزة.

المصدر: "نيويورك بوست" + وكالات