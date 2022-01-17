النيابة العامة في لاتفيا تتهم مواطنا روسيّا بالتجسس

وجّهت النيابة العامة في لاتفيا تهمة جنائية متعلقة بالتجسس لمواطن روسي، "تعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية وقدم لها معلومات حساسة".

وأفادت وسائل الإعلام في لاتفيا بأن النيابة العامة في دائرة ريغا القضائية قررت توجيه تهمتي التجسس وحيازة الأسلحة بشكل غير شرعي لمواطن روسي لم يذكر اسمه.

وكانت هيئة أمن الدولة في لاتفيا قد أعلنت يوم 11 يناير عن القبض على شخصين "للاشتباه بتعاونهما مع الاستخبارات العسكرية الروسية منذ سنوات".

وقالت "إنهما قدما للاستخبارات الروسية معلومات سرية تخص المجال الدفاعي".

المصدر: تاس