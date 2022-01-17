رئيس الوزراء الألباني: أردوغان يفعل ما يقول

أشاد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بالرجل الذي يفعل ما يقول، وشدد على ضرورة ألا تزعج العلاقات بين ألبانيا وتركيا الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة خلال حفل تسليم مفاتيح 522 وحدة سكنية شيّدتها تركيا في مدينة لاتش الألبانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2019، ذكر راما أنه التقى مرارا مع أردوغان منذ أن كان رئيسا للوزراء، مشيرا إلى اهتمام أردوغان بألبانيا وأن لها مكانة خاصة في قلبه وقلب الشعب التركي.

ولفت إلى أنه التقى بالعديد من رؤساء الدول إلا أن علاقته معالرئيس أردوغان وثيقة جدا، مضيفا: "الرئيس أردوغان رجل يفعل ما يقول".

بدورها، شكرت رئيسة البرلمان الألباني، لينديتا نيكول، أردوغان لوقوفه إلى جانب بلادها في مختلف الأوقات، ولوجوده في يوم مميز بالنسبة لألبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب ألبانيا في 26 نوفمبر 2019، وتسبب بمقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 900 آخرين، ونزوح نحو 17 ألف شخص.

وعقب الزلزال، تولت إدارة الإسكان التركية "توكي" بناء مشروع سكني من 522 شقة مع وحدة تجارية وموقف سيارات، بناء على توجيهات الرئيس التركي.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"