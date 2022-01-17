 
مباشر

رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6va

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستتغيب عن جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد مخالطتها شخصا مصابا بكوفيد-19.

وكان من المقرر أن تحضر اجتماعات عدة في ستراسبورغ في أول جلسة كاملة للبرلمان الأوروبي هذا العام ومع فرنسا رئيسة دورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وكتبت فون دير لايين على "تويتر": "ثبتت إصابة سائقي بكوفيد-19 للأسف، وعليّ أن ألغي مشاركتي... سأعود إلى بروكسل".

ويعني قرار فون دير لايين الذي يتماشى مع القيود الصحية البلجيكية الحالية، أنها لن تتمكن من المشاركة حضوريا في اجتماع هيئة المفوضين الثلاثاء في ستراسبورغ.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا