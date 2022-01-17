رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستتغيب عن جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد مخالطتها شخصا مصابا بكوفيد-19.
وكان من المقرر أن تحضر اجتماعات عدة في ستراسبورغ في أول جلسة كاملة للبرلمان الأوروبي هذا العام ومع فرنسا رئيسة دورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وكتبت فون دير لايين على "تويتر": "ثبتت إصابة سائقي بكوفيد-19 للأسف، وعليّ أن ألغي مشاركتي... سأعود إلى بروكسل".
My driver has tested positive for #COVID19.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2022
Regretfully, I must therefore cancel my participation to the @Europarl_EN plenary.
I am returning to Brussels.
ويعني قرار فون دير لايين الذي يتماشى مع القيود الصحية البلجيكية الحالية، أنها لن تتمكن من المشاركة حضوريا في اجتماع هيئة المفوضين الثلاثاء في ستراسبورغ.
المصدر: "أ ف ب"
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