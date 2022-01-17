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هنغاريا.. الشرطة تطارد مسلحا أطلق النار على حرس الحدود النمساويين

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هنغاريا.. الشرطة تطارد مسلحا أطلق النار على حرس الحدود النمساويين
Globallookpress
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تبحث الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب في هنغاريا عن مهرب بشر أطلق النار على حرس الحدود النمساويين على أحد المعابر الحدودية بين البلدين اليوم الاثنين.

ووفقا لوزارة الدفاع النمساوية اقتحمت شاحنة معبرا حدوديا في إيبيرو في منطقة بيرغنلاند النمساوية قرب الحدود المجرية صباح اليوم، لكن جنودا نمساويين أوقفوها.

وقال هلموت ماربان المتحدث باسم الشرطة، إن أحد ركاب الشاحنة التي تحمل لوحات هنغارية فرّ على الأقدام إلى هنغاريا وأطلق الرصاص نحو الجنود النمساويين لكن لم يصب منهم أحد، مشيرا إلى أنه ألقي القبض على مشتبه به آخر في التهريب وهو من مولدوفا في موقع الحادث ومعه 12 مهاجرا طلبوا اللجوء.

وأوضحت كلاوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية أن "هذا الحادث اليوم يوضح وصول أفعال المهربين والجريمة المرتبطة بهم إلى أبعاد جديدة. أنا سعيدة لأن الجنود الذين كانوا منتشرين في المكان لم يتأذوا في تبادل إطلاق النار".

المصدر: AP

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