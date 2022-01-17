إيطاليا: كشف عصابة تزييف مستندات وتصاريح إقامة للمهاجرين

أعلنت مصادر أمنية إيطالية الكشف عن عصابة مكونة من إيطاليين اثنين وسنغاليين اثنين نشطت في تزييف المستندات وتصاريح الإقامة للمهاجرين.

وأوضحت المصادر أن رجال الشرطة من القيادة الإقليمية في مقاطعة صقلية، ألقوا القبض على المحاسب نيكولو فانكيري، المسمى ماسيمو (55 عاما) ورجل الأعمال سالفاتور رانديزي (35 عاما) والسنغاليين ثيرنو موتاجا فال (44 عاما)، وبابا ندياي، بتهمة تكوين تنظيم إجرامي للمساعدة على الهجرة السرية والتحريض عليها.

وذكرت المصادر الأمنية أنه "تم وضع فانكيري والسنغاليين في السجن، فيما أخضع رانديزي للإقامة الجبرية مع الالتزام بسوار إلكتروني".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الأربعة "ارتبطوا شكلوا التنظيم لتسهيل الإقامة غير القانونية على الأراضي الوطنية لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، ممن يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة"، مبينة ان "المتهمين كانوا يوفرون للأجانب مستندات محاسبية وضريبية (بيانات مالية، إقرارات ضريبية، إيصالات وفواتير لشراء السلع) كاذبة، أو يشهدون على عناصر وبيانات غير صحيحة، أو أنهم كانوا قد أعدوا عقود إيجار أو إقرارات للضيافة، لا تستجيب للوضع السكني الحقيقي للطالب الأجنبي".

المصدر: وكالة "آكي"