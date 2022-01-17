السويد تحقق في تحليق طائرات مسيّرة فوق 3 محطات نووية

أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية يوم الاثنين أنها تولت التحقيق في تحليق طائرات بدون طيار الأسبوع الماضي تحوم فوق محطات الطاقة الكهرذرية الثلاث في البلاد.

في البداية قالت الشرطة إنه كانت هناك طائرات بدون طيار فوق محطتين نوويتين - فورسمارك، شمال ستوكهولم، وأوسكارشامن في الجنوب الشرقي.

وذكر جهاز المخابرات "سابو"، أنه تم الإبلاغ أيضا عن طائرة بدون طيار عند محطة ثالثة للطاقة النووية رينغهالز، وهي أكبرها وتقع على الساحل الغربي للبلاد.

وأضاف: "فيما يتعلق بحالات تحليق طائرات بدون طيار عند ثلاث محطات للطاقة النووية، تم التقييم على أنها ذات طبيعة تقتضي سحب التحقيقات الأولية من سلطة الشرطة من أجل التمكن من التحقيق في الحوادث بمزيد من التفصيل".

وأفاد هانز ليوانغ الأستاذ المشارك بكلية الدفاع الوطني السويدية، بأن السويد ليست مستعدة بشكل كاف لهذا النوع من الأحداث.

وقال: "لم نتكيف حقا مع طريقتنا في النظر إلى هذا النوع من الأحداث مع واقع اليوم ... ما زلنا نعتقد أن العالم إما في سلام أو في حالة حرب".

يذكر أنه في عام 2019، تم إغلاق مفاعل رينغهالز 2 جنوب غرب السويد بشكل دائم بسبب نقص إيراداته وارتفاع تكاليف الصيانة.

وهناك محطتان نوويتان خارج الخدمة في السويد هما بارسباك على الممر المائي الضيق بين السويد والدنمارك، وأغيستا جنوب العاصمة ستوكهولم.

المصدر: AP