 
مباشر

مندوب روسيا لدى "الأمن والتعاون": كييف لا تستبعد السيناريو العسكري لحل النزاع في دونباس

أخبار العالم

مندوب روسيا لدى
Sputnik Alexey Vitvitsky
مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6rr

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش أن هناك مؤشرات تدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد محاولة حل النزاع في منطقة دونباس عسكريا.

إقرأ المزيد
الكرملين: تمركز الناتو المتواصل في أوكرانيا يجبرنا على إبقاء قواتنا على الحدود
الكرملين: تمركز الناتو المتواصل في أوكرانيا يجبرنا على إبقاء قواتنا على الحدود

وخلال موجز صحفي عبر الفيديو قال لوكاشيفيتش: "الوضع (في دونباس) يزداد تدهورا، وذلك يدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد سيناريو حل مشاكل دونباس بقوة عسكرية".

وأشار المندوب الروسي إلى وجود علاقة بين هذا السيناريو وخطط تعزيز التعاون بين أوكرانيا والناتو، وتوريد مزيد من الأسلحة الغربية لكييف، وتسهيل تواجد عسكريي الناتو في أراضي أوكرانيا. وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافق أواخر العام الماضي على قرار البرلمان بشأن توسيع إمكانية تواجد العسكريين الغربيين في أراضي البلاد لمشاركتهم في التدريبات العسكرية هناك.

وأضاف لوكاشيفيتش: "ستكون هناك، وفقا لمعلوماتنا، ما لا يقل عن 10 تدريبات من هذا النوع. بالتالي فإنكم ترون أن ثمة عملية تطوير عسكري حقيقية لأراضي دولة غير عضو في الناتو، وبما أن ذلك يجري قرب الحدود الروسية فهذا يمثل تهديدا حقيقيا على أمننا".

 

المصدر: "تاس" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا