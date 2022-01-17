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الكرملين: لا نتابع قضية عودة بوروشينكو إلى كييف

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الكرملين: لا نتابع قضية عودة بوروشينكو إلى كييف
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يتابع الوضع حول وصول الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو إلى كييف.

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وردا على سؤال صحفي فيما إذا تابع الكرملين عودة بوروشينكو إلى أوكرانيا، أجاب بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "لا، لا نتابعها. تقول وسائل الإعلام حقا إنه أحد الخصوم السياسيين للرئيس زيلينسكي، وهو الآن في المعارضة، لكن ذلك لا يعد موضوعا لمتابعته من قبل الكرملين".

وأضاف: "يواجه الخصوم السياسيون لزيلينسكي حاليا بشكل عام صعوبات في أوكرانيا، وهذا أمر واضح، هذا ما نسجله".

المصدر: نوفوستي

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