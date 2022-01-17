حوالي ألف من أنصار بوروشينكو في مطار كييف لاستقباله

تجمع المئات من أنصار رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو قرب مطار كييف استعدادا لاستقباله بعد هبوط الطائرة التي تقله قادمة من وارسو.

وأفاد مراسل "تاس"، بأن حوالي ألف شخص من أنصار بوروشينكو، تجمعوا قرب مبنى المطار من الخارج، لأن رجال الأمن لا يسمحون بدخول المبنى إلا لمن لديه بطاقة صعود إلى الطائرة، وكذلك للصحفيين المعتمدين.

إقرأ المزيد

وأشار المراسل، إلى تواجد عدد كبير من رجال الشرطة والأمن في المطار وحوله.

ويحمل أنصار بوروشينكو، الأعلام الأوكرانية في أيديهم، بالإضافة إلى رايات حزب "التضامن الأوروبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق. وفي المكان تصدح الموسيقى و الأغاني الأوكرانية الحديثة.

ويحمل أنصار بوروشينكو الكثير من اللافتات وعليها: "لا تلعبوا بالبارود"، و"ارفعوا أيديكم عن بوروشينكو"، و"ستعود الكرامة إلى أوكرانيا"، "اهرب يا فوفا، اهرب" (موجهة إلى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) وغيرها.

ومن بعض اللافتات يتضح، أن حامليها قدموا لدعم زعيم حزبهم من مناطق مختلفة من البلاد. وحاول بعضهم نصب لافتات كبيرة حول محيط المطار.

المصدر: تاس