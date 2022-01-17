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قريب رابع لرئيس كازاخستان السابق يفقد منصبه

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قريب رابع لرئيس كازاخستان السابق يفقد منصبه
الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف
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أقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف سامات أبيش، النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي في البلاد، وهو ابن شقيق نور سلطان نزارباييف أول رئيس لكازاخستان.

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وذكر بيان بهذا الشأن أنه "بأمر من رئيس الدولة، تم إعفاء أبيش سامات ساتيبالديولي من منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان".

وكان ثلاثة من أصهار الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف قد غادروا مناصبهم في مؤسسات حكومية في وقت سابق.

المصدر: تاس

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