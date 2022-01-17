مركز استرالي: ثوران كبير ثان في بركان تونغا

حذر مركز "داروين الاستشاري للرماد البركاني الأسترالي" من أنه "تم الكشف عن ثوران كبير ثان في بركان هونغ تونغا، اليوم الاثنين.

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وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأنه "لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الثوران الثاني مساء الأحد، ومع ذلك، فإن إجراءات الإجلاء جارية".

وثار بركان هونغ تونغا - هونغ هاباي تحت الماء "بعنف" قبل ثلاثة أيام، مما أدى إلى اندلاع موجات تسونامي باتجاه الدولة (الجزيرة) المعزولة ووضع حافة المحيط الهادئ بأكملها تحت مراقبة تسونامي.

وفي دولة تونغا الصغيرة، تسبب الانفجار في حدوث موجات تسونامي ارتطمت بالشاطئ ودفعت المواطنين إلى الإسراع إلى الأراضي المرتفعة، حيث أدى الانفجار البركاني إلى انقطاع الإنترنت عن تونغا، وحتى المواقع الحكومية والمصادر الرسمية الأخرى ظلت بدون تحديث إلى ما بعد ظهر الأحد.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو وفيات في تونغا، لكنها لفتت إلى أن السلطات لم تتواصل بعد مع بعض المناطق الساحلية والجزر الأصغر.

كما أوضحت أن أضرارا كبيرة لحقت بالقوارب والمتاجر على طول ساحل تونغا. وقالت إن طبقة كثيفة من الغبار البركاني غطت العاصمة نوكو ألوفا، ما أدى إلى تلويث إمدادات المياه ونقص شديد في المياه العذبة.

وقالت وكالات إغاثة إن الرماد الكثيف والدخان دفعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بوضع الكمامات وشرب المياه المعبأة في زجاجات.

وقالت أرديرن إن نيوزيلاندا لم تتمكن من إرسال طائرات استطلاع فوق تونغا يوم الأحد بسبب سحابة الرماد التي بلغ ارتفاعها 19 ألف متر، لكنها تأمل في المحاولة مرة أخرى الاثنين، لتتمكن من إرسال طائرات وسفن إمداد.

المصدر: " أ ب" + "نيويورك بوست"