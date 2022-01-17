كندا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا

حثت الحكومة الكندية، مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى أوكرانيا، بسبب ما أسمته "العدوان الروسي المستمر".

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وفي تحذير جديد نشرته الحكومة الكندية على موقعها، قالت: "لقد قمنا بتغيير مستوى المخاطرة بالنسبة لأوكرانيا، لتجنب السفر غير الضروري بسبب العدوان الروسي المستمر والتعزيز العسكري في البلاد وحولها".

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي "جهوم" على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.

We have changed the risk level for #Ukraine to “avoid non-essential travel” due to ongoing Russian aggression and military buildup in and around the country. More info: https://t.co/1jXZyy0NV6pic.twitter.com/K1m2fQv0D2 — Travel.gc.ca (@TravelGoC) January 16, 2022

المصدر: government of canada