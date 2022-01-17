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بيربوك: الحكومة الألمانية تريد علاقات مستقرة مع روسيا

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بيربوك: الحكومة الألمانية تريد علاقات مستقرة مع روسيا
Globallookpress
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبيل توجهها إلى كييف وموسكو، إن حكومة بلادها ترغب في استقرار العلاقات مع روسيا الاتحادية.

وأشارت الوزيرة إلى وجود قائمة طويلة من الموضوعات والقضايا، التي يجب مناقشتها بين ألمانيا وروسيا.

ونوهت أنالينا بيربوك، بأنها ستناقش في كييف مبادرات لتحديث قطاع الطاقة في أوكرانيا وحماية المجال السيبراني لهذه الدولة.

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في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، للصحفيين إن الوزيرة بيربوك ستزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وذكر المتحدث، أن الوزيرة بيربوك، ستبحث كذلك في العاصمتين القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ألمانيا وكل من روسيا وأوكرانيا.  

وأضاف المتحدث: "ستتوجه الوزيرة بربوك إلى كييف يوم الاثنين. وستغادرها إلى موسكو يوم الثلاثاء حيث ستلتقي بنظيرها الروسي لافروف".

المصدر: وكالات

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