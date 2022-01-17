دفعة جديدة من قوات حفظ السلام الروسية تعود من كازاخستان

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جميع طائرات النقل العسكري الـ 14 نفذت رحلاتها المقررة في 17 يناير، وعادت من كازاخستان إلى مقاطعة موسكو مع قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "وفقا للخطة المقررة اليوم وصلت جميع طائرات النقل العسكري الروسية من طراز إيل-76، وعددها 14 طائرة، حاملة على متنها القوة الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو قادمة من كازاخستان".

Самолеты военно-транспортной авиации #ВКСРоссии Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский#ОДКБ#Казахстан#ВТА#ВКСpic.twitter.com/VE0t1JgUIc — Минобороны России (@mod_russia) January 17, 2022

وذكر البيان، أن عناصر القوات المحمولة جوا يقومون في مطار تشكالوفسكي، بتفريغ الطائرات من الأسلحة والمعدات العسكرية، ليتوجهوا بعد ذلك إلى نقطة التمركز الدائمة.

وأشار البيان، إلى أن طائرات من طراز "إيل-"76، ستقوم اليوم كذلك بنقل أفراد ومعدات وحدات المظليين الروس، التي أكملت مهامها ضمن قوات حفظ السلام الجماعية، إلى مطار فوستوشني في مقاطعة أوليانوفسك.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم إنجاز عملية عودة جميع قوات حفظ السلام، من كازاخستان إلى نقاط انتشارهم الدائمة بحلول 19 يناير.

المصدر: نوفوستي