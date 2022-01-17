زوجة مرشح المعارضة الرئاسي بكوريا الجنوبية حول فضائح جنسية: المحافظون يدفعون

قالت كيم كيون-هي، زوجة المرشح الرئاسي عن الحزب المعارض بكوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، إن فضائح معروفة باسم "حركة مي تو" ظهرت إلى النور لأن الضحايا لم يتم الدفع لهم.

وأدلت بهذه التصريحات إلى صحفي بقناة "صوت سيئول" الليبرالية على "يوتيوب" في واحدة من 52 مكالمة هاتفية خلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر من العام الماضي.

سجلت المكالمات وتمت إذاعة جزء منها من قبل قناة "إم بي سي" التلفزيونية بعدما سمحت المحكمة ببثها، مع حذف بعض الأجزاء، على الرغم من طلب حزب سلطة الشعب بمنع البث قضائيا.

"المحافظون يدفعون. لا يستخدمون الناس مجانا"، وفقا لما جاء على لسان كيم التي أضافت: "لهذا لا ترى الكثير من حالات "مي تو" بيننا. يحدث هذا عندما لا تدفع ما عليك".

على ما يبدو كانت كيم تشير إلى سلسلة من الفضائح الجنسية التي تورط فيها سياسيون ليبراليون بارزون، بما يشمل حاكم إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي السابق آن هي-جونغ.

ونصحت كيم المحافظين أيضا بعدم اتباع خطى الليبراليين في عدم الدفع للضحايا، مضيفة أنه من غير المعروف متى ستعود الأحداث لتطاردهم.

من جانبها صرحت القناة بأن كيم أرسلت ردا مكتوبا على طلبات الإذاعة للتعليق واعتذرت للشعب عن "التصريحات غير اللائقة" في إطار انتقاد شخصيات ليبرالية معينة متورطة في حالات استغلال جنسية".

المصدر: يونهاب