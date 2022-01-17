كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي
AP
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي قد تكون صاروخا باليستيا، في رابع اختبار من نوعه هذا الشهر.
وفي هذا الصدد، قالت قوات حرس السواحل الياباني إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه صاروخا باليستيا.
وأعلنت كوريا الشمالية السبت الماضي أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات يوم الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.
وأجرت بيونع يانع 3 تجارب أسلحة هذا الشهر، بينهما تجربتان ناجحتان لصاروخ فرط صوتي.
المصدر: RT + "يونهاب" + وكالات
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