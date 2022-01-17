بريطانيا.. اعتقال مراهقين على صلة باحتجاز رهائن كنيس تكساس

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب جنوب مانشستر البريطانية مراهقين اثنين مساء السبت لصلتهم بحادث احتجاز الرهائن في كنيس ولاية تكساس الأمريكية مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنهما لا يزالان في الحجز ويخضعان للاستجواب.

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وقالت عمليات CTP North West وCTP International إنها ستواصل المساعدة في التحقيق الذي تقوده السلطات الأمريكية.

وأكدت أن الشرطة في المنطقة تتواصل مع المجتمعات المحلية لوضع أي تدابير لتوفير مزيد من الطمأنينة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه أن الخاطف الذي قتل بالرصاص بعد 10 ساعات من المواجهة مع الشرطة في كنيس يهودي في تكساس، كان من بلاكبيرن في لانكشاير.

وتم التعرف عليه هذا المساء على أنه مالك فيصل أكرم البالغ 44 عاما، من بلاكبيرن.

ووقعت عملية الاحتجاز في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل يوم السبت 15 يناير.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية