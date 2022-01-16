صحيفة تركية: استقالة 872 عضوا من حزب أردوغان بشكل جماعي

أفادت صحيفة "زمان" التركية باستقالة 872 عضوا من حزب "العدالة والتنمية" التركي في ولاية آيدن بشكل جماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء أعلنوا استقالتهم الأسبوع الماضي، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الولاية إميل أوز أكمازلار، على خلفية "رفضهم طريقة إدارة الحزب وتعرضهم للمضايقات".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن بأكملها"، مشيرة إلى أن "الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة".

المصدر: "زمان"