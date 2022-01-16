إيطاليا.. كاميرا سرية تطيح بممرضة تحقن اللقاح خارج الأذرع (فيديو)

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في صقلية للاشتباه في اشتراكها في عملية تحايل تدعم معارضي التطعيم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد يظهر الممرضة تفرغ إبرة اللقاح في قطعة من القماش بدلا من حقن أذرع الأشخاص غير الراغبين في تلقي اللقاح.

وتواجه الممرضة اتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم، باستخدام الحقنة فقط دون استخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ممرضة أخرى من نفس مركز التطعيم لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا باستخدام طريقة مماثلة في ديسمبر 2021.

وأوضحت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز في الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية