 
مباشر

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

أخبار العالم

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب
AP Tsafrir Abayov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6js

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد عن إجرائها تمرينا جويا مشتركا مع الولايات المتحدة في سماء صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي انتهاء التمرين الجوي الدولي الذي أطلق عليه اسم "صقور الصحراء" مع قوات القيادة الأمريكية وسط أوروبا (AFCENT) في قاعدة عوفدا الجوية.

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

وأشار البيان إلى أن عسكريي الطرفين خلال هذا التمرين نفذوا تحليقات وتدربوا على كيفية مواجهة التحديات المشتركة من تهديدات جوية وهجمات، بغية اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز التعاون المشترك.

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

وشدد البيان على أن هذا التمرين يعد "خطوة إضافية مهمة في سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية".

إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا