إسرائيل والولايات المتحدة تنفذان تدريبات جوية مشتركة فوق النقب

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد عن إجرائها تمرينا جويا مشتركا مع الولايات المتحدة في سماء صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي انتهاء التمرين الجوي الدولي الذي أطلق عليه اسم "صقور الصحراء" مع قوات القيادة الأمريكية وسط أوروبا (AFCENT) في قاعدة عوفدا الجوية.

وأشار البيان إلى أن عسكريي الطرفين خلال هذا التمرين نفذوا تحليقات وتدربوا على كيفية مواجهة التحديات المشتركة من تهديدات جوية وهجمات، بغية اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز التعاون المشترك.

وشدد البيان على أن هذا التمرين يعد "خطوة إضافية مهمة في سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"