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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في صربيا للاستفتاء على تعديل الدستور

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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في صربيا للاستفتاء على تعديل الدستور
Sputnik
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فتحت مراكز الاقتراع في صربيا أبوابها للناخبين اليوم من من الساعة 7.00 (9.00 بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 للاستفتاء على تعديلات في دستور البلاد.

وقالت لجنة الانتخابات الصربية، إن التعديلات الدستورية تتعلق بالتشريعات القضائية لتقريبها من معايير الاتحاد الأوروبي. والحديث يدور عن إجراءات انتخاب القضاة في جميع المؤسسات القضائية - من المحاكم الرئيسية إلى المحكمة الدستورية.

وذكرت اللجنة، أن أكثر من 6.5 مليون مواطن يملكون حق الانتخاب في في 8029 مركز اقتراع في جميع أنحاء صربيا، باستثناء كوسوفو وميتوهيا. ويمكن لمواطني صربيا أيضا، المشاركة في الاستفتاء في 10 سفارات لبلادهم في الخارج، بما في ذلك سفارة صربيا في موسكو.

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من جانبها، رفضت سلطات كوسوفو دعوات حكومات غربية للسماح للأقلية الصربية بالتصويت في استفتاء صربيا المجاورة، كما فعلت في الانتخابات الصربية حتى الآن. وفي بيان مشترك قالت السلطات العليا في كوسوفو إن الصرب لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم إلا عبر البريد أو في مكتب اتصال، دون اتباع ممارسات سابقة بإقامة مراكز اقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الصرب.

المصدر: نوفوستي

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