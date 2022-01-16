الطائرات العملاقة تواصل نقل قوات حفظ السلام من كازاخستان إلى أماكن مرابطتها في روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 11 طائرة نقل عسكرية روسية قامت اليوم بنقل قوات حفظ السلام من كازاخستان، إلى مطار "تشكالوفسكي" قرب موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "وصلت عشر طائرات تابعة لطيران النقل العسكري بالقوات الجوية من طراز إيل-76، وعلى متنها عناصر قوات الإنزال الجوي الروسية التابعة لقوات حفظ السلام الجماعية بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من كازاخستان مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو".

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وفي وقت سابق من هذا اليوم، وصلت طائرة نقل عسكري روسية إلى نفس المطار قادمة من كازاخستان وعلى متنها مجموعة من رجال حفظ السلام الروس.

بشكل إجمالي، أقلعت من مطار ألما آتا 19 طائرة نقل عسكرية، وعند هبوط الأخيرة منها، سيعقد اجتماع احتفالي لقوات حفظ السلام في المطار بمشاركة قيادة قوات الإنزال الجوي الروسية. بعد ذلك سيبدأ العسكريون بتفريغ الأسلحة والمعدات العسكرية من الطائرات للتوجه إلى نقاط التمركز الدائمة".

المصدر: نوفوستي