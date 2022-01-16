بيسكوف: موسكو وواشنطن تقفان على "مسارين مختلفين تماما"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، إن هناك "بعض التفاهم" في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والناتو.

وأضاف ممثل الكرملين، معلقا على المفاوضات التي جرت مؤخرا: "لكن رغم ذلك، يسير الجانبان بشكل عام على مسارين مختلفين تماما، وهذا ليس بالأمر الجيد، وهو يثير القلق فعلا".

في 10 يناير، جرت في جنيف جولة جديدة من الحوار، حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة. وأعقب ذلك اجتماع لمجلس روسيا -الناتو في بروكسل.

ويوم الخميس 13 يناير، جرت مشاورات في فيينا بين دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وتم التركيز بشكل أساسي خلال هذه المناقشات، على المقترحات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي نهاية العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي