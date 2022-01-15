إيران تعلن تسجيل أولى الوفيات بمتحور "أوميكرون"
Globallookpress
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية تسجيل 3 وفيات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.
وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية محمد هاشمي إن عدد الإصابات بالمتحور في البلاد وصل إلى 1169، فيما توفي 3 مصابين بالمتحور في 3 مدن بغرب ووسط البلاد.
وانخفض عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى حوالي الـ2000، فيما تم تسجيل 18 وفاة السبت.
المصدر: RT
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