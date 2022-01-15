إيطاليا.. تسجيل إصابة بحمى الخنازير الإفريقية شمالي البلاد

أدى اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية في شمال إيطاليا إلى تخوف منتجي لحم الخنزير الإيطاليين من إلحاق أضرار جسيمة بمزارعهم وصادراتهم.

واكتشفت إصابة بالفيروس الذي قد يكون مميتا للخنازير لكنه لا يؤذي البشر، لدى خنزير بري في منطقة بيدمونت شمال غرب إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد الخنازير البرية، التي يستخدم لحمها في صلصات المعكرونة، أهدافا مفضلة للصيادين في إيطاليا. وقد حظر وزيرا الصحة والزراعة في البلاد صيدها في أجزاء من إقليمي ليغوريا وبيدمونت بشكل مؤقت في محاولة لمنع انتشار الفيروس في المزيد من الحيوانات.

وقالت جماعة الضغط الزراعية الإيطالية، "كونفاجريكولتورا"، إن الصين واليابان وتايوان والكويت أوقفت بالفعل واردات لحم الخنزير الإيطالي، فيما فرضت سويسرا أيضا بعض القيود على هذا النوع من الواردات.

وتصل صادرات إيطاليا من لحوم الخنازير ومنتجاتها إلى 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) سنويا، يأتي ثلثها تقريبا من مبيعات خارج الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ب