السويد.. تقارير عن رصد طائرات مسيرة مجهولة فوق محطات نووية لتوليد الكهرباء

أكدت الشرطة السويدية اليوم السبت أنباء رصد طائرتين مسيرتين فوق محطتي "فورسمارك" و"أوسكرسهامن" الكهرذريتين.

وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى تقارير لم يتم تأكيدها بعد عن تحليق طائرة مسيرة أخرى فوق محطة "رينغهالس".

وكشفت قناة SVT السويدية أن جسما يشبه الطائرة المسيرة تم رصده فوق محطة "فورسمارك" مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع رصد تحليق جسم طائر آخر فوق محطة "أوسكرسهامن"، إلى جانب تقارير عن تحليق "أجسام غريبة الشكل" فوق محطتي "رينغهالس" و"بارسربيك".

ووفقا للتقارير فقد كانت الطائرة المسيرة التي حلقت فوق محطة "فورسمارك" كبيرة إلى حد أنها استطاعت مقاومة الريح الشديدة التي كانت تهب في المنطقة.

وذكر البيان أن دورية للشرطة حاولت اعتراض الطائرة على مدار ساعة كاملة لكنها لم تنجح في ذلك.

وأكدت الشرطة أن الطائرة لم تهبط على أرض المحطة، أما غيرها من المسيرات التي تم رصدها قرب المحطات الأخرى فلا توجد معلومات تدل على أنها حلقت فوق هذه المحطات مباشرة أم على مقربة منها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بيترا بلومكفيست: "إنها حوادث بالغة الخطورة، وندرس احتمال وجود علاقة بين هذه الحوادث عبر نظام التنسيق الوطني".

المصدر: "تاس"