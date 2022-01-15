النيابة الكازاخية: حصيلة متضرري الاضطرابات 4578 شخصا

أعلنت النيابة الكازاخية أن أعمال العنف الأخيرة في البلاد خلفت 4578 متضررا، قبل أن تتمكن أجهزة الدولة من إعادة الأمور إلى نصابها.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سيريك شالابايف رئيس دائرة التحقيق الجنائي في النيابة العامة قوله إنه تم تسجيل "4578 متضررا بينهم 4353 جريحا، بمن فيهم 3393 أمنيا".

وأضافت النيابة أن الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان مطلع الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 225 شخصا، بينهم 19 أمنيا.

ووجه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف اليوم السبت بتحديد الحصيلة النهائية لضحايا العنف في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"