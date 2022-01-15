 
مباشر

إسرائيل.. إصابة أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا

أخبار العالم

إسرائيل.. إصابة أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6dm

أفادت مراسلة RT في القدس يوم السبت بإصابة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا.

وقال ليبرمان في تغريدة على "تويتر": "مساء الخير للجميع.. تم تأكيد إصابتي بكورونا".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزلة في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي في نوكديم".

وتابع: "سأستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة من المنزل أيضا، بالإضافة إلى تتبع البيانات والتخطيط للخطوات المقبلة. اعتني بنفسك، أتمنى لكم أسبوعا جيدا!".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا