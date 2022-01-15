إسرائيل.. إصابة أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا

أفادت مراسلة RT في القدس يوم السبت بإصابة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفيروس كورونا.

وقال ليبرمان في تغريدة على "تويتر": "مساء الخير للجميع.. تم تأكيد إصابتي بكورونا".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وسأدخل العزلة في الأيام القليلة المقبلة بمنزلي في نوكديم".

وتابع: "سأستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة من المنزل أيضا، بالإضافة إلى تتبع البيانات والتخطيط للخطوات المقبلة. اعتني بنفسك، أتمنى لكم أسبوعا جيدا!".

ערב טוב לכולם.

במהלך השבת נמצאתי חיובי לקורונה.

אני מרגיש טוב ואעבור את הבידוד בימים הקרובים בביתי שבנוקדים.

אמשיך להוביל מדיניות כלכלית אחראית גם מהבית, לעקוב אחר הנתונים ולתכנן צעדים קדימה.

שמרו על עצמכם, שבוע טוב! — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) January 15, 2022

المصدر: RT