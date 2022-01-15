المعهد العالي للصحة في إيطاليا: الجرعة الثالثة تحد من أعراض كورونا 98%
Globallookpress Cecilia Fabiano
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أعلن المعهد العالي للصحة في إيطاليا أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا تحد من مضاعفات "كوفيد-19" بنسبة 98%.
وجاء في تقرير للمعهد نشر اليوم السبت أن "نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98%".
وعلى مدار الأيام الأخيرة تسجل إيطاليا نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، فيما أكد رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو أن سلالة "أوميكرون" ستصبح هي السائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة، كما أنه وصف الوضع الوبائي في البلاد بـ "الحاد".
يذكر أن نسبة المطعمين بالكامل ضد كورونا في إيطاليا بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 تشكل حوالي 87%.
المصدر: "تاس"
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