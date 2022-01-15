الرئاسة الأوكرانية: من حقنا أن نعرف أي دول الناتو تعارض انضمامنا إلى الحلف

قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن بعض أعضاء الناتو يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ويجب أن يتم الكشف عن هذه الدول.

وأضاف يرماك، في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو": "لقد حددت أوكرانيا خيارها واتخذت قرارها، وسنتبع مسار حلف شمال الأطلسي، ونحن نستحق الانضمام إلى الناتو".

ولاحظ يرماك أن قرار قبول انضمام البلاد إلى الحلف يجب أن يكون بالإجماع، واعترف بأنه لا يعرف متى سيحدث ذلك.

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وتابع "نحن ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة. وإذا عارضت بعض الدول دخولنا فمن حقنا أن نعرف من هي".

وهدد يرماك، حكومات الدول المشاركة في التحالف بـ "أسئلة صعبة" من جانب المواطنين، وقال إن عضوية أوكرانيا ستعزز الناتو.

المصدر: نوفوستي