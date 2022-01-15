بالفيديو.. توجيه إنذار للمواطنين بسبب حريق هائل في مصنع كيماويات في نيوجيرسي الأمريكية

أصدرت سلطات مدينة باسيك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إنذارا إلى المواطنين بسبب حريق هائل اندلع الليلة الماضية في مصنع كيماويات.

وأكدت شبكة "سي إن إن" اليوم السبت أن فرق الإطفاء تكافح الحريق الذي يمكن رؤية ألسنته من مسافة عدة كيلومترات عن مصنع "كوالكو" للكلورين.

وصرح مدير إدارة الإطفاء في المدينة، باتريك ترينتاكوست، في تصريح مسجل من موقع الحادث بأن أحد رجال الإطفاء أصيب بالحطام في الوجه خلال مكافحة الحريق ونقل إلى المستشفى.

WATCH: Massive 7-alarm fire at chemical plant in Passaic, New Jersey; nearby residents being evacuated pic.twitter.com/3fsd3pu9BB — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

ولفت ترينتاكوست إلى أن المبنى كان خاليا من الناس عندما اندلع الحريق، مضيفا أن جزء كبيرا من المبنى حيث نشبت النيران انهار.

وأكد المسؤول وجود كميات من الكلور داخل جزء من المبنى، مرجحا أن الوضع "تحت السيطرة حاليا على ما يبدو"، وتابع: "سنراقب الوضع أيضا طوال الليل لكننا بالتأكيد بعيدين كل البعد حاليا عن السيطرة على الحريق".

UPDATE: I’m told by an official that among the companies housed in the factory in Passaic is a pool chlorine manufacturing company. Told the main issue with chlorine fire is the wind. Building is more 200,000 square feet. No cause yet. @NBCNewYorkpic.twitter.com/nnolPtN86J — Adam Harding (@HardingReports) January 15, 2022

بدوره، حث رئيس بلدية باسيك، هيكتور لورا، في رسالة مسجلة في "فيسبوك"، السكان على الابتعاد عن موقع الحادث وإبقاء نوافذهم مغلقة، مؤكدا أن رجال الإطفاء يقيمون الوضع حاليا.

كما بادرت السلطات بإجلاء سكان المنازل القريبة من المصنع.

وتقع باسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف شخص على بعد 12 ميلا (قرابة 20 كلم) عن مدينة نيويورك.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "سي إن إن"