بيونغ يانغ تنشر صورا لإطلاقاتها الصاروخية من القطار

نشرت كوريا الشمالية مجموعة من الصور تظهر جوانب من عملية إطلاق الصاروخين التي نفذها جيش البلاد أمس الجمعة.

وأعلنت بيونغ يانغ اليوم السبت أنه خلال تدريبات أجرتها وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد في مقاطعة بيونغان الشمالية أمس، أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

AP

AP

AP

AP

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن هدف التدريبات تمثل في "التحقق والحكم على القدرة القتالية الفعلية للوحدة الصاروخية القائمة على السكك الحديد"، مضيفة أن عملية الإطلاق الصاروخية هذه "أظهرت قدرة عالية على المناورة ونسبة نجاح مرتفعة".

المصدر: RT