رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور موسكو في فبراير
Sputnik
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قال المتحدث باسم خارجية بولندا لوكاش ياسينا، إن وزير خارجية بلاده زبيغنيو راو، الذي يترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيزور موسكو في أواسط فبراير المقبل.
وأضاف المتحدث: "في منتصف الشهر المقبل على الأرجح في 15 فبراير سيلتقي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وتابع المتحدث القول: "تعتبر زيارة موسكو، من التدابير الطبيعية المعتادة، لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال فترة الرئاسة، نظرا لكون روسيا من أهم الدول الأعضاء في هذه المنظمة".
المصدر: نوفوستي
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