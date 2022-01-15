 
مباشر
عاجل
روسيا.. طائرة ركاب تهبط بشكل طارئ بسبب إبلاغ عن قنبلة

رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور موسكو في فبراير

أخبار العالم

رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور موسكو في فبراير
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6ah

قال المتحدث باسم خارجية بولندا لوكاش ياسينا، إن وزير خارجية بلاده زبيغنيو راو، الذي يترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيزور موسكو في أواسط فبراير المقبل.

وأضاف المتحدث: "في منتصف الشهر المقبل على الأرجح في 15 فبراير سيلتقي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

إقرأ المزيد
روسيا تعرب عن خيبة أملها من اجتماع الأمن والتعاون في أوروبا حول الضمانات الأمنية
روسيا تعرب عن خيبة أملها من اجتماع الأمن والتعاون في أوروبا حول الضمانات الأمنية

وتابع المتحدث القول: "تعتبر زيارة موسكو، من التدابير الطبيعية المعتادة، لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال فترة الرئاسة، نظرا لكون روسيا من أهم الدول الأعضاء في هذه المنظمة".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا