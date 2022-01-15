إصابات جراء إطلاق نار أثناء حفل موسيقي في أوريغون الأمريكية

أكدت الشرطة الأمريكية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة أثناء حفل موسيقي في ولاية أوريغون.

وذكرت شرطة مدينة يوجين أن المصابين الستة جراء الحادث الذي وقع في الصالة الموسيقية WOW Hall نقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة ولم يلق القبض بعد على أي مشتبه فيه.

Police are actively working the investigation. There is no suspect in custody at this time and we ask the public to call with any relevant information. 541.682.5111. https://t.co/eV8Fugrh1T — Eugene Police Dept. (@EugenePolice) January 15, 2022

وأوضحت إدارة WOW Hall على موقعها الرسمي أن حادثة إطلاق النار لم تقع داخل الصالة بل في محطة السيارات التابعة لها، أثناء حفل أقامه مغنيا الراب، ليل بين وزاي بانغ.

At least 6 people were shot at #WOW concert hall in #Eugene, #Oregon - KEZIpic.twitter.com/NynSphwF1f — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) January 15, 2022

المصدر: RT