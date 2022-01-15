احتجاجات في اسطنبول بعد انتحار طالب تعرض لـ"ضغوط طائفة دينية"

تظاهر الآلاف مساء الجمعة في اسطنبول احتجاجا على "الظروف القمعية" في مساكن الطلاب التي تديرها الطوائف الدينية في تركيا، وذلك بعد انتحار طالب طب في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأظهرت صور مجموعات غاضبة من الشباب، خرجت في مظاهرة حاشدة تخللتها مناوشات محدودة مع الشرطة، تنديدا بالضغوط الاجتماعية التي أدت إلى انتحار الطالب، ومطالبة بالتغيير، وسط هتافات "أنس ضميرنا".

İntihar eden #EnesKara’nın ölümünü protesto etmek için Taksim’e çıkan sol gruplar polisle çatıştı. 83 kişi gözaltına alındı.pic.twitter.com/iJGGRpsUK1 — EHA MEDYA (@eha_medya) January 14, 2022

Taksim’de gözaltına alınan 83 kişi serbest#EnesKara için Taksim'de eylem yapan aralarında gazetecilerin de olduğu iskenceyle gözaltına alınan 83 kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.https://t.co/ojJ8TugzJzpic.twitter.com/WG2AItAqcw — Özgür Gelecek (@ozgur__gelecek) January 15, 2022

وأنهى طالب تركي يدعى أنس كارا (20 عاما) حياته الاثنين الماضي، بإلقاء نفسه من شرفة المنزل، حسب صحيفة "هبرلار".

وقبل ذلك قام بتسجيل ونشر مقطع فيديو عرض فيه تفاصيل ضغط البيئة في سكن الطلاب الذي تديره طائفة دينية في جامعة الفرات بمدينة إلازغ (معمورة العزيز) في شرق تركيا.

Enes Kara’nın çektiği 'son videosuna' yayın yasağı getirildi https://t.co/KWPIntAPh3 — Aktif Haber (@aktif_haber) January 15, 2022

قال كارا في التسجيل: "أنا أذهب للجامعة يوميا ولا أعود للسكن حتى وقت المغرب، ولا يبقى لدي وقت للدراسة سوى 3 ساعات والمنهاج صعب جدا، وعائلتي أرغمتني على دراسة الطب والاستقرار بالسكن أيضا" .

وأوضح الشاب أن الطائفة الدينية كانت تجبره على الصلاة وحضور دروس دينية وقراءة الكتب الدينية، بالرغم من أنه ليس مسلما متدينا.

وأضاف: "في سنتي الثانية بكلية الطب بجامعة الفرات، أجبروني على الصلاة وقراءة الكتب التي تعطيها لنا الطائفة، أنا متعب نفسيا جدا ولا يمكنني تحمل هذه البيئة. لقد فقدت حماسي للحياة وأخشى إخبار أسرتي بذلك".

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الطلاب الأتراك يجبرون على إيجاد سكن في مهاجع تابعة للطوائف الدينية، بسبب عدم كفاية المساكن الطلابية التي تديرها الدولة في تركيا.

وندد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمظاهرات، حيث أعرب نائب الرئيس والمتحدث باسمه عمر تشيليك عن "حزنه العميق" على وفاة كارا، قبل أن يقول إن "كل حالة وفاة يجب أن تجعل الشخص يواجه روحه"، وأضاف: "خلق الصراعات والانتقام العقائدي والانقسام من خلال وفاة شاب أمر غير مقبول وغير أخلاقي".

المصدر: وسائل إعلام تركية