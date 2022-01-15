واشنطن ترحب بالقبض على هاكرز من مجموعة REvil في روسيا

رحبت الإدارة الأمريكية باعتقال أجهزة الأمن الروسية هاكرز من جماعة REvil بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن واشنطن "لا تعرف الدوافع وراء تلك الخطوات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن هذا الأمر على علاقة بالتوتر حول أوكرانيا.

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وأشار إلى أنه لن يتم تسليم الهاكرز الموقوفين في روسيا للولايات المتحدة، لكن واشنطن تتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة في بلادهم.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن إلقاء القبض على عدد من عناصر جماعة REvil التي تتهمتها الولايات المتحدة بشن العديد من الهجمات السيبرانية ضد الشركات والمؤسسات الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس